بالصور.. اكتشاف أحفورة مرشدة لطحالب عملاقة جنوب المملكة

المواطن - الرياض

كشف رئيس هيئة المساحة الجيولوجية السعودية رئيس اللجنة السعودية للتتابع الطبقي، المهندس حسين بن مانع العتيبي، عن أول اكتشاف لأحافير مرشدة لوجود طحالب عملاقة فريدة (بطول 1.25 متر وقطر 0.63 متر)، تشبه في شكلها وهيئتها الأشجار، وذلك في الجزء العلوي من مجموعة الوجيد بوادي الدواسر.

وأضاف بأن هذه الاحفورة تمثل الطحالب في العصر الديفوني مابين (٣٧٠-٤٢٠ مليون سنة مضت).

وبين أن فريق اللجنة ولأول مرة توصل إلى أن ذلك المكتون يعود إلى العصر الديفوني المتأخر، والذي يعلوه الرواسب الجليدية لمتكون جويل (الكربوني المتأخر).