بالفيديو.. الرياض.. قصة نهضة ونماء يرويها الملك سلمان

المواطن - الرياض

نشر مركز التواصل الحكومي مقطع فيديو يوثق مسيرة التنمية والتعمير والنهضة في منطقة الرياض، على يد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز (حفظه الله).

يأتي ذلك بمناسبة تدشين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود- حفظه الله- مساء اليوم، المئات من المشاريع التنمية في منطقة الرياض ومحفظاتها المختلفة.

وتأتي هذه المشاريع في ظل رعاية القيادة الحكيمة لمسيرة التطوير والتنمية بكافة مناطق المملكة بشكل عام، والرياض على وجه الخصوص، لجعلها بيئة جاذبة للاستثمار، وحاضنة لريادة الأعمال، بما يعكس الصورة الحقيقية للنهضة الحضارية التي تشهدها المملكة.

وتعكس المشاريع التي سيدشنها الملك سلمان، والمشاريع التي سيضع حجر الأساس لها، القفزة التنموية النوعية التي ستشهدها منطقة الرياض ومحافظاتها الـ22، لجعلها أكثر نماءً في ظل مسيرة البناء والتعمير التي تشهدها مختلف المناطق.