بالفيديو .. رد غير مُتوقع .. كيف علّقت مشجعة نصراوية على وصف المذيع لها بالخالة؟

المواطن - محمد سمعه

أبدت إحدى مشجعات نادي النصر استياءها الشديد من وصف أحد المذيعين لها بالخالة، وذلك خلال حوار معها بتقرير تلفزيوني أثناء حضورها لتشجيع نادي النصر في إحدى المباريات.

وعلّقت مشجعة نادي النصر لمذيع برنامج طقطقة: احترم حالك، ما تقول لي خالة شايفني جاية بعكاز.

وبعد هذا الرد حرص مذيع برنامج طقطقة على توجيه الاعتذار لها، وهو ينتابه نوبة من الضحك قائلًا: لا والله أنا اللي جاي بعكاز.

يذكر أن المشجعة النصراوية ابتعدت عنه قليلًا ثم عادت وقالت له مجددًا: احترم حالك، ثاني مرة ما تقول لي خالة.

ويحتل نادي النصر حاليًّا المركز الثاني في جدول ترتيب دوري الأمير محمد بن سلمان برصيد 37 نقطة، وبفارق ست نقاط لمصلحة نادي الهلال المتصدر.