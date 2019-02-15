بالفيديو والصور.. الأمير محمد بن سلمان يسلم الجوائز للفائزين في سباق الفروسية الكبير

المواطن - الرياض
رعى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع- حفظه الله- مساء اليوم، حفل سباق الخيل السنوي على كأسي سمو ولي العهد لجياد الإنتاج والمستورد.
فيديو | #ولي_العهد يسلم الجوائز للفائزين في سباق الفروسية الكبير#الإخبارية pic.twitter.com/pdvAAQUzpr
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) February 15, 2019
وقام ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، بتسليم الجوائز للفائزين في سباق الفروسية الكبير، وسط حضور جماهيري كبير.
ونشرت قناة الإخبارية، مقطع فيديو يوثق لحظة تسليم الأمير محمد بن سلمان الجوائز للفائزين في السباق.