بالفيديو.. وسائل رفع المستوى المعيشي للمتقاعد

المواطن - الرياض

أوضح أسامة الحناكي، مدير برنامج تصميم السياسات في مؤسسة الملك خالد الخيرية، الوسائل التي يجب القيام بها لرفع المستوى المعيشي له للمتقاعد؛ لراتبه الأقل من خط الفقر.

وقال أسامة، في مداخلة له في برنامج ”معالي المواطن” الذي يذاع على قناة mbc، إن أفضل وسيلتين هما: ربط معاش التقاعد بالتضخم، وبالتالي عندما يكبر الشخص في السن وتتكالب عليه صعوبات الحياة أو تكاليف المعيشة فإن الدعم الذي يتلقاه من المعاش التقاعدي يتماشى مع هذا الارتفاع.

وأضاف الحناكي، أن الشيء الثاني، أنه يجب أن يأتي نظام الضمان الاجتماعي ويقدم الفارق في المبلغ الذي يوفر الحياة الكريمة للمتقاعدين.

راتب المتقاعد أقل من خط الفقر.. ما الوسائل التي يجب القيام بها لرفع المستوى المعيشي له؟

أسامة الحناكي مدير برنامج تصميم السياسات في مؤسسة الملك خالد الخيرية يتحدث لـ #معالي_المواطن pic.twitter.com/3XIB34qVU6 — معالي المواطن (@Ma3alialMowaten) February 24, 2019