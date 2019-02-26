بايرن ميونيخ يُراقب نجم ريال مدريد

المواطن - محمد سمعه

يتطلع نادي بايرن ميونيخ الألماني للتعاقد مع اللاعب الإسباني ماركو أسينسيو، نجم نادي ريال مدريد الإسباني، في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وذكرت تقارير صحفية إسبانية أن بايرن ميونيخ يخطط لتقديم عرض مالي قدره 120 مليون يورو للتعاقد مع أسينسيو في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويهدف البايرن لضم جناح أيمن جيد، خاصة مع اقتراب اللاعب الكولومبي خيمس رودريغيز من الرحيل عن صفوف بايرن ميونيخ وإعلان اللاعب الهولندي أرين روبن الرحيل عن صفوف النادي البافاري بعد نهاية الموسم الجاري.

وكان أسينسيو تألق وساهم في فوز نادي ريال مدريد الإسباني بلقب دوري أبطال أوروبا في آخر ثلاثة مواسم، كما ظهر لفترة بشكل مميز مع المنتخب الإسباني.

ويذكر أن بايرن ميونيخ كان تعاقد مع اللاعب خيمس رودريغيز على سبيل الإعارة من نادي ريال مدريد لمدة موسمين متتاليين بداية من موسم 2017- 2018، حيث عانى رودريغيز من عدم اللعب بصورة منتظمة تحت قيادة المدرب الفرنسي السابق زين الدين زيدان في الريال.