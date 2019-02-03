بتكلفة 8 ملايين ريال.. مسلخ بلدية بلجرشي متعثر رغم مرور 27 شهرًا على موعد تسليمه

المواطن-عبدالعزيز محمد الغامدي- الباحة

منذ أكثر من أربعة أعوام، يترقب أهالي محافظة بلجرشي افتتاح المسلخ النموذجي وسوق المواشي الجديد، ولكن يمر العام تلو الآخر دون أي تغيير على أرض الواقع وسط صمت رسمي تام.

صحيفة “المواطن” التقطت صورًا للمكان وتجولت في الموقع واطلعت على اللوحة الخاصة بالمشروع، والتي توضح أن تاريخ تسليم المشروع للمقاول يوم ١٤٣٦/٧/٣هـ، ومدة المشروع ( بعد التمديد) تنتهي بتاريخ ١٤٣٨/٢/٣٠هـ، وقد مضى على موعد التسليم سنتان وثلاثة أشهر وما زال المشروع تحت التنفيذ وبقيمة 8 ملايين ريال تقريبا.

وقد شيد هذا المشروع على مساحة تزيد على أربعة آلاف متر مربع ويشمل نقاط ذبح متعددة ومكاتب إدارية وسكنًا للعمال بالإضافة إلى مصلى خارجي، وكذلك مجموعة من الحظائر للمواشي، حيث تقرر نقل أسواق الماشية لتكون بجانب المسلخ مع العلم أن موقع المسلخ الحالي وسوق المواشي أصبح داخل النطاق العمراني مما يتسبب في كثير من الإزعاج لساكني تلك الأحياء، في حال بنائه.

وطالب الأهالي بسرعة الانتهاء من هذا المشروع ومحاسبة المقاول المتعثر.