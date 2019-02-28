بتوجيه وزير الداخلية.. ترقية أكثر من ١٥ ألف فرد من منسوبي الأمن العام

المواطن - الرياض

بتوجيهات كريمة من صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية -حفظه الله- أصدر مدير الأمن العام الفريق أول ركن خالد بن قرار الحربي، قرارات إدارية تقضي بترقية ٣٩٢٩ رجل أمن للرتب التي تلي رتبهم، وذلك في مختلف تخصصات الأمن العام ومن كافة فروعه.

وبصدور هذه القرارات يصبح إجمالي رجال الأمن الذين تمت ترقيتهم خلال هذا العام ١٤٤٠ هـ حتى تاريخه من جميع الرتب العسكرية للأفراد (١٥٠٨٦) فرداً.

وبهذه المناسبة رفع معالي مدير الأمن العام بالغ الشكر والتقدير والامتنان للقيادة الرشيدة حفظهم الله على ما يحظى به رجال الأمن من اهتمام وثقة ورعاية ومتابعة تمثل لهم حافزاً أساسياً للارتقاء بأدائهم، وتمنى لمن شملتهم هذه الترقيات التوفيق في تنفيذ مهامهم لخدمة الدين والملك والوطن، وأن يكونوا عند حسن ظن ولاة الأمر بهم، داعياً المولى عز وجل أن يحفظ للوطن قيادته ويعزه بدينه وأمنه ورخائه.