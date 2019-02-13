بث مباشر.. الملك سلمان يدشن مشاريع تنموية في الرياض

بث مباشر.. الملك سلمان يدشن مشاريع تنموية في الرياض

2019/02/13
الساعة 8:44 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
1970
0
طباعة
المواطن - الرياض

يدشن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود- حفظه الله- مساء اليوم، عدة مشاريع بالرياض، في ظل رعاية القيادة الحكيمة لمسيرة التطوير والتنمية بكافة مناطق المملكة بشكل عام، والرياض على وجه الخصوص، لجعلها بيئة جاذبة للاستثمار، وحاضنة لريادة الأعمال، بما يعكس الصورة الحقيقية للنهضة الحضارية التي تشهدها المملكة.

وتعكس المشاريع التي سيدشنها الملك سلمان، والمشاريع التي سيضع حجر الأساس لها، القفزة التنموية النوعية التي ستشهدها منطقة الرياض ومحافظاتها الـ 22، لجعلها أكثر نماءً وازدهارًا.

البث المباشر (هنا) و(هنا).

 

 

 

 

 

 



لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

ِشارك على الفيس بوك
"> المزيد من الاخبار المتعلقة :