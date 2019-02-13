بث مباشر.. الملك سلمان يدشن مشاريع تنموية في الرياض

المواطن - الرياض

يدشن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود- حفظه الله- مساء اليوم، عدة مشاريع بالرياض، في ظل رعاية القيادة الحكيمة لمسيرة التطوير والتنمية بكافة مناطق المملكة بشكل عام، والرياض على وجه الخصوص، لجعلها بيئة جاذبة للاستثمار، وحاضنة لريادة الأعمال، بما يعكس الصورة الحقيقية للنهضة الحضارية التي تشهدها المملكة.

وتعكس المشاريع التي سيدشنها الملك سلمان، والمشاريع التي سيضع حجر الأساس لها، القفزة التنموية النوعية التي ستشهدها منطقة الرياض ومحافظاتها الـ 22، لجعلها أكثر نماءً وازدهارًا.

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