بث مباشر.. انطلاق منتدى مسك للإعلام في الريتز كارلتون

المواطن - الرياض

انطلقت منذ قليل فعاليات منتدى مسك للإعلام والذي يعد إحدى مبادرات مسك الخيرية.

وتأتي هذه الفعاليات، ضمن حزمة من الإسهامات والأنشطة التي تهدف إلى نشر الوعي بوسائل الإعلام وما صاحبها من تطورات على جميع الأصعدة.

ويناقش المنتدى ممارسات تزييف المحتوى الإعلامي، بالدفع بعدد من الخبراء في القطاع الإعلامي والمهتمين بصناعة المحتوى، لإيجاد أفكار وخطط تكفل صد انتشار أشكال وصور التزييف الإعلامي والحد من انتشاره.

وخلال المنتدى الذي ينظمه مركز المبادرات “مسك الخيرية”، يبحث مشاركون عوامل صناعة الرأي العام، وإبراز واقع انتقال حال الإعلام من الطريقة التقليدية إلى السريعة، المتمثلة في انتشار المعلومة بشكل أسرع مما هو عليه من ذي قبل.

وسيشارك في المنتدى 47 متحدثاً من 13 دولة، من بينهم رئيس مجلس إدارة مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية الأمير تركي الفيصل، ووزير شؤون الإعلام رئيس مجلس أمناء معهد البحرين للتنمية السياسية علي الرميحي.

لتكن في المقدمة!

كن معنا في #منتدى_مسك_للإعلام وتابع الحدث بالصوت والصورة عبر البث المباشر.#MiskMediaForumhttps://t.co/rGMnPTUHlZ — مبادرات مسك الخيرية (@MiSKinitiatives) February 26, 2019