بث مباشر.. ياني يخاطب العالم من العلا عبر شتاء طنطورة

المواطن - العلا

خاطب الفنان الكبير يانّي- لأول مرة- العالم بموسيقاه من العلا، وذلك من مسرح مرايا، اليوم الجمعة، ضمن فعاليات شتاء طنطورة.

وأعرب الفنان والموسيقار العالمي ياني في وقت سابق عن سعادته لزيارته العلا المكان الذي وصفه بأنه “رائع وأخّاذ ويحمل حضارة تمتد لأكثر من 5 آلاف عام، منقوشة على حوائط المكان، الذي سيفتح للزيارات العامة في المستقبل القريب”.

وأضاف أنه يعلم بأنه ستُتاح له الفرصة للتجول في المكان، قائلًا: إنه “يشعر بقشعريرة لمجرد التفكير في التواجد في مثل هذه المنطقة”، متعهدًا لجمهوره بأنه سيأخذهم جميعًا معه في تلك الجولة كما اعتاد دائمًا.

وقال ياني: إنه يشعر بالفخر لأنه سيقدم عرضًا في ذلك المهرجان، مشيرًا إلى أن مهرجان “شتاء طنطورة” استضاف بالفعل مجموعة من الفنانين الكبار، وهو سوف يختتم العروض.

ولفت إلى أنه قام بإعداد مقطوعة موسيقية خصيصًا لهذه المناسبة وسوف يهديها للسعوديين ولأصدقائه الذين وصفهم بـ”الكثيرين هناك”، مشيرًا إلى أنه أصبح مقربًا من بعضهم منذ أن زار السعودية مؤخرًا.