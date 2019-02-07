بجوائز قيمتها نصف مليون ريال .. روتانا خليجية تطلق توب سناب

المواطن - الرياض

تطلق شبكة قنوات روتانا، في العاشرة من مساء الغد الجمعة، برنامج توب سناب على روتانا خليجية، ويعد البرنامج الأول من نوعه في العالم العربي الذي ينقل تطبيق الـ”سناب شات” إلى الشاشة الصغيرة في فكرة مبتكرة، ويستضيف مشاهير السناب في السعودية والخليج.

ويقدم البرنامج الفنانة السعودية مروة محمد، برفقة الإعلامي السعودي سامي الجعوني، فيما تصل جوائزه المالية للمتسابقين نهاية البرنامج إلى نصف مليون ريال سعودي.

ويدشن “توب سناب” حلقته الأولى باستضافة الفنان السعودي عبدالله الخشرمي في تمام العاشرة مساء الغد الجمعة، في سهرة فنية شبابية سنابية بامتياز على شاشة خليجية.