بحث تحويل وادي البرداني في بارق إلى وجهة سياحية

المواطن - أحمد الشهري - بارق

بحث أمين منطقة عسير، الدكتور وليد الحميدي، مع محافظ بارق، مفرح بن زايد البناوي، إمكانية استثمار وادي البرداني الذي يقع إلى جنوب بارق ليكون وجهة سياحية تخدم سكان المحافظة والزوار القادمين إليها.

بعد ذلك تفقد الحميدي، أمس الجمعة، المشروعات البلدية في محافظة بارق، ضمن جولاته التفقدية للبلديات في المحافظات والمراكز التابعة لها، يرافقه وكيل شؤون البلديات بالأمانة المهندس علي سيف والمستشار حمد آل درهم.

وبدأت الجولة بزيارة المركز الحضاري، حيث استمع لشرح مفصل من رئيس بلدية المحافظة أحمد بن عوض البارقي ورؤساء الأقسام بالبلدية عن المركز وأقسامه.

وشملت جولة أمين عسير الميدانية الوقوف على المشاريع والمواقع السياحية في بارق منها مشروع مبنى المسرح المغلق ببارق وما وصلت إليه مراحل التصميم والتنفيذ، كما تجول أمين عسير في قرية ساحل التراثية وأبدى إعجابه بها والأهداف التي أنشئت من أجلها، والتقى بعدد من المواطنين والملاك ومن أهمها توقف العمل فيها من قبل المستثمر، مؤكدًا أنه سيتم التنسيق وحل المعوقات.

من جهة أخرى، دشن الدكتور الحميدي سارية العلم السعودي بمشروع مطل جبال، والتي نفذت بطول 40 مترًا، فيما استمع لشرح من رئيس البلدية عن المشاريع الاستثمارية المقترحة في الموقع واطلع على مبنى مكتب الخدمات البلدية ومبنى المركز الحضاري بمركز ثلوث المنظر والقرية التراثية ببارق، وشاهد ركن الفنون التشكيلية والمتحف والأسر المنتجة والحرف اليدوية وغيرها، وأبدى إعجابه بالقرية التراثية وما تحويه من تراث وملامستها لخطة تطوير المشهد الحضري.