بحضوركم_نصر_اسيا_راجع .. حماس نصراوي جاهز لإسقاط أجمك الأوزبكي

المواطن - محمد سمعة

سيقص الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر غدًا الشريط الآسيوي حيث سيواجه فريق أجمك من أوزبكستان في الملحق المؤهل إلى مرحلة دور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم.

ويسعى نادي النصر بقيادة مدربه البرتغالي روي فيتوريا إلى تحقيق نتيجة إيجابية من أجل التأهل مباشرة إلى مرحلة دور المجموعات.

وأطلق مشجعو النصر عبر موقع التواصل الاجتماعي”تويتر” وسم ” #بحضوركم_نصر_اسيا_راجع” وذلك لإرسال الحماس في نفوس الجماهير النصراوية وحثهم على حضور مباراة النصر وأجمك، من أجل دعم نجوم العالمي للفوز والعبور إلى مرحلة دور المجموعات.

ويعيش نادي النصر حالة من الاستقرار الفني في ظل النتائج الإيجابية والتي يحققها في بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في الفترة الأخيرة، حيث فاز النصر يوم الثلاثاء الماضي على النادي الأهلي في قمة الجولة الـ20 من بطولة الدوري بثنائية مقابل هدف.

كذلك تأمل جماهير النصر، أن يكون المهاجم المغربي عبد الرزاق حمدالله في يومه ويحالفه الحظ الجيد من أجل تمزيق شباك نادي أجمك مع بداية المباراة لضمان التأهل إلى مرحلة دور المجموعات.

وفي حال فاز النصر على نادي أجمك فسيصعد العالمي للمشاركة في المجموعة الأولى في بطولة دوري أبطال آسيا والتي تضم أندية” الزوراء العراقي والوصل الإماراتي والفائز من فريقي الغرافة القطري وذوب آهان أصفهان الإيراني”.

ويحتل النصر حاليًا المركز الثاني في جدول ترتيب أندية دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 43 نقطة.