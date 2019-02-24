بحضور الملك سلمان.. صور جماعية للمشاركين في القمة العربية الأوروبية

المواطن - القاهرة

التقط القادة المشاركون في القمة “العربية الأوروبية” الأولى التي تستضيفها مصر في مدينة السلام شرم الشيخ مجموعة من الصور التذكارية الجماعية بحضور خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.

وحل الملك سلمان بجانب أخيه الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي توسط الصورة الجماعية، وذلك بعد كلمة خادم الحرمين الشريفين خلال اليوم الأول للقمة، والتي أكد فيها أن القضية الفلسطينية هي القضية الأم للدول العربية وأن المملكة تؤيد الحل السلمي للأزمة اليمنية وفق المرجعيات الدولية محملًا الميليشيا الحوثية الانقلابية مسؤولية تردي الأوضاع في اليمن.

ولفت خادم الحرمين الشريفين إلى أن المملكة بذلت جهودًا كبيرة لإنجاح مؤتمر السويد لحل الأزمة اليمنية في الوقت الذي تواصل فيه الميليشيا الانقلابية استهداف المملكة بصواريخها الباليسيتة التي فاق عددها 200 صاروخ إضافة إلى استهداف الملاحة البحرية.

وشدد الملك سلمان على أهمية وجود موقف دولي لمواجهة تدخلات إيران في المنطقة ومحاولتها زعزعة أمن واستقرار المنطقة.