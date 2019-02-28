بحضور 100 أم حاضنة.. ملتقى للتعريف بلائحة الضمان الحديثة للأيتام

المواطن - الرياض

عقدت إدارة الأسر الكافلة بفرع وزارة العمل بالرياض مساء أمس وبالتعاون مع مكتب الضمان النسوي بشرق الرياض الملتقى التعريفي “خدمات الضمان الاجتماعي وبرامجه المساندة للأسر الكافلة”.

جاء ذلك بحضور أكثر من 100 سيدة حاضنة من الأسر الكافلة للأيتام ومنسوبات الجهتين وبعض المهتمات بالشأن الاجتماعي.

واشتمل الملتقى على محاضرات تعريفية بأبرز المستجدات في لائحة الضمان الاجتماعي للأيتام من ذوي الظروف الخاصة، وشرح كامل للبرامج التي يقدمها تُقدم لهذه الفئة والإجراءات المطلوبة للحصول على كل خدمة بالإضافة إلى عرض أمثلة على الفرص الوظيفية المتاحة للمستفيدين والمستفيدات من خدمات الضمان لمساعدتهم على الاندماج في سوق العمل مثل امتلاك المحال التجارية ودعم المشاريع الصغيرة من المنزل.

وصاحب المحاضرات التي ألقتها الباحثتان في مكتب الضمان نورة العطني وسهام السويلمي بعض العروض المرئية والمنشورات التي توضح لائحة الضمان وأبرز ما جاء في الملتقى.

كما اشتمل الملتقى على كلمة ألقتها مديرة إدارة الأسر الكافلة أمل الصبحي رحبت فيها بالأمهات الحاضنات وأبنائهن وشكرت منسوبات الضمان على تعاونهن وجهودهن المبذولة.

وفي كلمتها أوضحت مديرة مكتب الضمان النسوي في شرق الرياض بالإنابة نوف الدوسري فيها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ممثلةً بمكاتب الضمان في توفير جميع البرامج التي تخدم كافة فئات المجتمع وتسعى لتحسين مستواهم المعيشي والثقافي.