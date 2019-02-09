بدء إيداع دعم الدفعة 15 من حساب المواطن

المواطن - الرياض

بدأت حسابات المواطنين المستفيدين من برنامج حساب المواطن، صباح اليوم الأحد، استقبال مبلغ الدعم الخاص بالدفعة الـ15 من البرنامج.

وأعلن حساب المواطن في وقت سابق صدور نتائج الأهلية للدورة الخامسة عشرة (لشهر فبراير)، وللتحقق من الأهلية يمكن الدخول على البوابة الإلكترونية عبر الرابط: (هنا).

شروط الأهلية:

ويشترط حساب المواطن لاستيفاء شروط الأهلية في البرنامج أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يومًا خلال الـ12 شهرًا الماضية، كما يشترط عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة، فيما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عامًا.

ويعتمد حساب المواطن على بيانات الدخل التي يقدمها المستفيدون عند التسجيل في البرنامج، لكنه يقارنها بتلك الموجودة لدى الجهات الحكومية والرسمية وفي حال اختلاف البيانات المقدمة من المواطن عن تلك المسجلة لدى الجهات الرسمية يتم الاعتماد على البيانات الرسمية.