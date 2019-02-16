بدر بن سلطان يتابع إنجازات جوازات مكة

المواطن - واس

تسلّم صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة مكة المكرمة بالنيابة ، التقرير السنوي لإنجازات جوازات المنطقة ، الذي سلّمه لسموه مديرها العميد عابد الحارثي.

ويتضمن التقرير إحصاءات عن العمليات المنجزة للمواطنين ، مثل إصدار وتجديد جوازات السفر ، وكذلك العمليات التي تمت للوافدين ، التي تشمل إصدار الإقامات وطباعتها وتأشيرات الخروج والعودة والإضافات ونقل الخدمات ، والإجراءات المتعلقة بتفعيل الخدمات الإلكترونية.

واشتمل التقرير أيضاً على إحصاءات عن حركة المسافرين عبر منافذ المنطقة الجوية والبرية والبحرية.