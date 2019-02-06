بدر بن سلطان يدشن مباني فرع جامعة جدة بالكامل

المواطن - مكة المكرمة

دشن الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة مكة المكرمة بالنيابة، اليوم، مشروع إنشاء مبنيين بـجامعة جدة فرع محافظة الكامل شطر الطالبات حيث يضم المشروع كلية العلوم والآداب وكلية الأعمال.

ويتألف مبنى كلية العلوم والآداب بـجامعة جدة فرع الكامل من 4 أدوار وبدروم، وتبلغ مساحة الدور الواحد 1700 م2 فيما يبلغ إجمالي المساحة الكلية 8500 م2 ويستوعب المبنى 750 طالبة.

أما مبنى كلية الأعمال فيتألف من دور أرضي و3 أدوار علوية مساحة الدور الواحد 1800م2 وإجمالي المساحة 7200م2 ويستوعب 580 طالبة.

يذكر أنه خلال زيارته إلى محافظة الكامل وقف أمير منطقة مكة المكرمة بالنيابة على مشروع الإسكان ومساحته 400 ألف م2 والذي تبلغ نسبة الإنجاز به 95% ويضم 353 قطعة من الأراضي المطورة وسيبدأ تسليمها للمواطنين خلال شهرين.

كما ترأس اجتماع المجلس المحلي لمحافظة الكامل حيث اطّلع على المشاريع المنجزة والجاري تنفيذها والمتعثرة.

جاء ذلك بحضور وكيل الإمارة د.هشام الفالح وعدد من مديري القطاعات الحكومية وأعضاء المجلس.

ويشمل برنامج زيارة أمير منطقة مكة المكرمة بالنيابة لقاء عدد من الأهالي والشباب ، حيث يستمع في حوار مباشر لمطالبهم ومقترحاتهم لدفع عجلة التنمية ، كذلك وضع الرؤى المستقبلية لتطوير المحافظات ، كما يدشّن سموه عدداً من المشاريع والمبادرات , ويزور عدداً من أصحاب الفضيلة المشايخ والمواطنين , ويلتقي أسر شهداء الواجب في المحافظتين .