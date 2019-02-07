برئاسة القصبي.. الهيئة العامة للتجارة الخارجية تعقد اجتماعها الأول

السعودية - الرياض

رأس وزير التجارة والاستثمار د. ماجد بن عبدالله القصبي الاجتماع الأول لمجلس إدارة الهيئة العامة للتجارة الخارجية اليوم الخميس، وبحضور أعضاء المجلس من الجهات الحكومية.

وناقش المجلس في اجتماعه الأول مشروع تنظيم الهيئة ومشروع الاستراتيجية الوطنية للتجارة الخارجية وخطة عمل عام ٢٠١٩، وتشكيل اللجنة التنفيذية وتعيين الأمين العام للمجلس، بالإضافة لعدد من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال.

ويضم مجلس إدارة الهيئة العامة للتجارة الخارجية والذي يرأسه وزير التجارة والاستثمار، ممثلين من وزارة الخارجية، ووزارة النقل، ووزارة المالية، ووزارة البيئة والمياه والزراعة، ووزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، ووزارة الاقتصاد والتخطيط، والهيئة العامة للغذاء والدواء.

تجدر الإشارة إلى أن إنشاء الهيئة العامة للتجارة الخارجية يهدف إلى تعزيز مكاسب المملكة التجارية والاستثمارية الدولية، وترسيخ مكانتها كمركز إقليمي وعالمي، وذلك من خلال التفاوض وإبرام الاتفاقيات التجارية والاستثمارية لتمكين النفاذ إلى الأسواق المستهدفة للصادرات غير النفطية والحد من العوائق التي تواجهها، وتمثيل المملكة في المنظمات الدولية ذات الصلة وخاصة منظمة التجارة العالمية، ومتابعة التزاماتها في الاتفاقيات والمعاهدات التجارية الدولية.

كما ستسهم الهيئة في تمكين القطاع الخاص من المشاركة الفاعلة في التجارة الخارجية، وتوفير الحماية للمنتجات الوطنية من الممارسات الضارة بالتجارة الدولية بالإضافة إلى تقديم الخدمات والتسهيلات عبر الملحقيات التجارية في الخارج.