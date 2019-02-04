برئاسة عبد العزيز بن تركي الفيصل .. تعرّف على تشكيل اللجنة الأولمبية السعودية

المواطن - محمد سمعة

فاز الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل رئيس الهيئة العامة للرياضة، بمنصب رئيس اللجنة الأولمبية السعودية اليوم ليتم الكشف عن التشكيل الجديد لمجلس الإدارة.

ونشر الحساب الرسمي للجنة الأولمبية السعودية عبر تويتر التشكيل الجديد لمجلس إدارة اللجنة والذي أصبح مكونًا من:

الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل رئيسًا، الأميرة ريما بنت بندر كعضو، الأمير فهد بن جلوي بن عبد العزيز كعضو، ياسر الرميان كعضو، عبد الإله الدلاك كعضو، رجاء الله السُلمي كعضو، إبراهيم القناص كعضو، عبد الرحمن المسعد كعضو، محمد المنيع كعضو، العميد شداد العمري كعضو.

ويذكر أن الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل ترأس اليوم الاجتماع الأول لمجلس إدارة اللجنة الأولمبية بعد فوزه بالمنصب.

واستعرض عبد العزيز بن تركي الفيصل الخطط والطموحات والتي ستُنفذها اللجنة خلال الفترة المقبلة، حيث تولى رئاسة اللجنة الأولمبية خلال الدورة الرئاسية من عام 2017 حتى عام 2020.

وتولى عبد العزيز بن تركي الفيصل رئاسة اللجنة الأولمبية السعودية خلفًا للمستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه، والذي تقدم باستقالته في وقت سابق.