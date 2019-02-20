برد في عسير ودرجات الحرارة تحت الصفر

المواطن - سعيد مشهور - أبها

شهدت منطقة عسير، صباح اليوم الأربعاء، تدنياً كبيراً جداً في درجات الحرارة، خاصةً في المرتفعات، حيث تتعرض المنطقة لموجة برد حذرت منها الأرصاد في وقت سابق.

ووثق مواطنون درجات الحرارة في المحافظات والمراكز التي يتواجدون فيها عن طريق قارئ درجات الحرارة بالسيارات، حيث سجل المواطن ناصر القطامي في قرى باحة ربيعة شمال غرب مدينة أبها، وصولها إلى -1، ورصد المواطن أبو فجر الأحمري من قرى مركز بللحمر وبللسمر شمال منطقة عسير درجة الحرارة ووصولها -2.

وبلغت درجة الحرارة في مدينة أبها 5 درجات وفي محافظة خميس مشيط 6 درجات.

وحذر خبراء الطقس في وقت سابق من موجة برد تشهدها أجواء المملكة وتقلبات جوية مختلفة.