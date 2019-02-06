برشلونة أم ريال مدريد .. أيهما سيُشجع رونالدو في الكلاسيكو؟

المواطن - مروة نبيل

أكد الظاهرة البرازيلي رونالدو على صعوبة مباراة برشلونة وريال مدريد اليوم، ضمن منافسات ذهاب الدور نصف النهائي من كأس ملك إسبانيا، مُشددًا في الوقت ذاته أنه سيُشجع المرينغي.

وقال رونالدو خلال تصريحاته لصحيفة “ماركا” الإسبانية: “مواجهة برشلونة وريال مدريد دائمًا ما تكون رائعة، إنها أفضل كلاسيكو في العالم.. الأجواء جيدة جدًّا، وأتمنى أن نشاهد مباراة جيدة الليلة بين الفريقين”.

وتابع: “الأقرب لتحقيق الفوز.. لا أعتقد أن هناك فريقًا يتفوق على الآخر قبل مواجهة الليلة، لدي تاريخ خاص مع ريال مدريد، كما أنني أملك قصة في برشلونة، ولكني أتمنى فوز الميرنجي”.

وكان الأسطورة البرازيلي رونالدو قد لعب في صفوف برشلونة خلال الفترة من 1996 وحتى 1997، قبل أن يرتدي قميص الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد من 2002 حتى 2007.

ويحتضن ملعب كامب نو مباراة برشلونة وريال مدريد اليوم، على أن تُقام مواجهة الإياب في كأس ملك إسبانيا، يوم 27 من شهر فبراير الجاري، على ملعب “سانتياجو برنابيو”.