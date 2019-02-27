برشلونة ضد الريال .. رقم مميز يفتح ذراعيه للساحر ميسي

المواطن - محمد سمعة

يستعد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب فريق برشلونة الإسباني لخوض مباراة برشلونة ضد الريال اليوم ضمن مباراة إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا لكرة القدم.

وكان ميسي غاب عن التشكيل الأساسي في جولة الذهاب من مباراة برشلونة ضد الريال، حيث تواجد على دكة الاحتياط وشارك في الشوط الثاني من عمر المباراة ليكون شارك في الكلاسيكو رقم 39.

وذكرت صحيفة سبورت الكتالونية أن ميسي إذا شارك في كلاسيكو برشلونة ضد الريال اليوم فسيكون شارك في الكلاسيكو رقم 40 له مع البارسا ضد النادي الملكي.

ويذكر أن النجم الإسباني سيرخيو راموس مدافع ريال مدريد سبق له وأن شارك في 40 كلاسيكو برشلونة ضد الريال.

وكانت مباراة برشلونة ضد الريال في ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا انتهت بالتعادل الإيجابي بين الفريقين بهدف لكل فريق، حيث أقيمت المباراة في السادس من فبراير الجاري على ملعب الكامب نو في برشلونة.

ويأمل البارسا في أن يسانده الحظ للفوز في مباراة برشلونة ضد الريال، حيث يحتاج البارسا للفوز بأي فارق من الأهداف أو التعادل بنتيجة أكثر من هدف لكل فريق لضمان التأهل إلى المباراة النهائية، بينما يحتاج ريال مدريد للفوز بأي فارق من الأهداف أو التعادل السلبي لضمان العبور إلى المباراة النهائية.

ومن المتوقع غياب اللاعب البرازيلي أرثر ميلو نجم وسط برشلونة عن مباراة برشلونة ضد الريال اليوم، لعدم اكتمال جاهزيته الفنية والبدنية للمباراة بعد إصابته في الفترة الماضية.

ويستعد البارسا لخوض كلاسيكو برشلونة ضد الريال مرة أخرى يوم السبت المقبل، ولكن هذه المرة في الدوري الإسباني وستُقام المباراة كذلك على ملعب سانتياجو بيرنابيو في مدينة مدريد.

وكان اللاعب البرازيلي فينسيوس جونيور لاعب نادي ريال مدريد استفز ميسي قبل مباراة برشلونة ضد الريال، قائلًا بأنه لاعب جيد لكنه ليس مُخيفا للنادي الملكي.