برشلونة ضد بلد الوليد .. سوء حظ سواريز.. إبداع ميسي ومئوية بيكيه الأبرز

المواطن - مروة نبيل

واصل الفريق الكتالوني حصد النقاط في الدوري الإسباني لكرة القدم، بعدما حسم مباراة برشلونة ضد بلد الوليد التي أُقيمت بالأمس، ضمن منافسات الجولة الـ24، لصالحه بهدف دون رد سجله ليونيل ميسي.

وأحرز النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي هدف مباراة برشلونة ضد بلد الوليد الوحيد، في الدقيقة 44 من ركلة ترجيح، في اللقاء الذي شهد إضاعة الفريق الكتالوني لعدد من الفرص السهلة.

وقرر مدرب البارسا، إرنستو فالفيردي إراحة عدد من اللاعبين خلال مباراة برشلونة ضد بلد الوليد بالأمس، نظرًا لضغط المباريات خلال الفترة الحالية، ما دفعه للإبقاء على الهداف الأوروغوياني لويس سواريز على مقاعد البدلاء.

ومع إهدار العديد من الفرص، قرر فالفيردي الدفع بالنجم سواريز في الدقيقة 60 من أحداث من أحداث مباراة برشلونة ضد بلد الوليد لتنشيط الجانب الهجومي، وساهم الهداف الأوروغوياني في تحسين أداء البارسا، ولكنه فشل في هز الشباك.

وأصبحت مباريات برشلونة ضد بلد الوليد بمثابة العُقدة للأوروغوياني سواريز في الدوري الإسباني لكرة القدم، حيث إنه الفريق الوحيد الذي فشل في هز شباكه، وعانى من سوء حظ كبير خلال مواجهة الأمس، بعدما أهدر فرص سهلة عديدة.

واستمر ميسي في الإبداع وتحطيم الأرقام القياسية خلال مباراة برشلونة ضد بلد الوليد بالأمس، بعدما سجل الهدف رقم 30 مع الفريق الكتالوني في منافسات الموسم الرياضي الحالي، ليكون أحرز 30 هدفًا أو أكثر خلال آخر 11 موسم.

وأشارت شبكة الإحصائيات الشهيرة “أوبتا”، إلى أن ميسي سجل 30 هدفًا أو أكثر مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة في جميع البطولات خلال آخر 11 موسم، كما أنها المرة الخامسة على التوالي التي يُحرز فيها أهداف بالليغا في “كامب نو”.

وشهدت مباراة برشلونة ضد بلد الوليد بالأمس، مشاركة النجم جيرارد بيكيه بشكل أساسي ليصل إلى المئوية الثالثة في منافسات الدوري الإسباني لكرة القدم، حيث سبق ولعب 299 مباراة في الليغا، فاز 226 مرة، وتعادل 50 مرة، وهُزم في 23 لقاء.