برشلونة ضد فالنسيا .. العملاق الكتالوني يُهدد الخفافيش بسداسية جديدة

المواطن - محمد سمعه

يسعى المدرب الإسباني إرنستو فالفيردي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة إلى استغلال مباراة برشلونة ضد فالنسيا في الجولة الثانية والعشرين من الدوري الإسباني اليوم لتحقيق فوز كبير من أجل الانفراد بصدارة الليجا.

ويذكر أن مباراة برشلونة ضد فالنسيا تُقام اليوم السبت في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت المملكة، بينما تُقام المباراة في تمام السادسة والنصف مساءً بتوقيت إسبانيا.

وقبل إقامة مباراة برشلونة ضد فالنسيا، كان نادي برشلونة قسى على فريق إشبيلية بسداسية مقابل هدف في إياب ربع نهائي كأس ملك إسبانيا، حيث يريد البارسا استغلال مباراة برشلونة ضد فالنسيا من أجل الفوز بسداسية جديدة أو ربما نتيجة أخرى للاستمرار في صدارة الدوري الإسباني بفارق كبير عن أقرب ملاحقيه وهو فريق أتليتكو مدريد.

وكانت قرعة نصف نهائي كأس ملك إسبانيا أعلنت عن إقامة مباراة برشلونة وريال مدريد في البطولة، حيث تُقام اليوم مباراة برشلونة ضد فالنسيا، ثم يُقام يوم الأربعاء المقبل جولة الذهاب من دور نصف النهائي بين البارسا وريال مدريد في كأس الملك.

ويذكر أن ملعب الكامب نو سيحتضن مباراة برشلونة ضد فالنسيا اليوم في بطولة الدوري، كما سيتحضن كذلك لقاء برشلونة وريال مدريد في ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا.

ومن المنتظر أن يدفع إرنستو فالفيردي مدرب البارسا بالمدافع الجديد الفرنسي جيان كلاير توديبو في لقاء برشلونة ضد فالنسيا في بطولة الدوري.

وفي حال تمكن البارسا من حصد النقاط الثلاث في لقاء برشلونة ضد فالنسيا، فسيصبح رصيده 52 نقطة بفارق ثمانية نقاط عن نادي أتليتكو مدريد وبفارق 13 نقطة عن نادي ريال مدريد.

وقبل إقامة لقاء برشلونة ضد فالنسيا، كان نادي البارسا أعلن عن رحيل لاعبه الإسباني دينيس سواريز إلى صفوف آرسنال الإنجليزي على سبيل الإعارة.