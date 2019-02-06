برشلونة وريال مدريد .. طريق نافاس لاستعادة الأمجاد

المواطن - مروة نبيل

ينتظر حارس مرمى المرينغي، الكوستاريكي كيلور نافاس، مباراة برشلونة وريال مدريد التي ستُقام، مساء اليوم، على ملعب “كامب نو”، ضمن منافسات ذهاب الدور نصف النهائي من كأس ملك إسبانيا.

ويترقب نافاس مباراة برشلونة وريال مدريد اليوم، بعدما ابتعد عن تشكيلة المرينغي الأساسية منذ التعاقد مع البلجيكي تيبو كورتوا، خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، لتكون مواجهات كأس ملك إسبانيا هي الأمل الوحيد لاستعادة التألق.

وقبل مباراة برشلونة وريال مدريد اليوم، شارك الحارس الكوستاريكي في 12 مباراة مع الفريق الأول لكرة القدم بالمرينغي في كافة البطولات، وكانت 5 مواجهات منها في بطولة كأس ملك إسبانيا.

وفي بداية الموسم الحالي، قرر المدرب الإسباني جولين لوبيتيجي، الاعتماد على نافاس بشكل أساسي في بطولة دوري أبطال أوروبا، على أن يُشارك كورتوا في الدوري الإسباني لكرة القدم، ولكن الوضع تغير بعد قدوم سانتياجو سولاري.

ولازم الحارس الكوستاريكي مقاعد البدلاء في الشامبيونزليج أيضًا، لتكون بطولة كأس ملك إسبانيا هي أمله الوحيد لإقناع سولاري بإمكانياته والاعتماد عليه مُجددًا، وستكون مباراة برشلونة وريال مدريد فرصة جيدة لإثبات قدراته.

وشارك نافس في 5 مباريات ببطولة كأس ملك إسبانيا، وغاب عن مباراة جيرونا في ذهاب الدور ربع النهائي، بسبب الإصابة، وقاد المرينغي للفوز في 4 مباريات وخسارة لقاء وحيد، واستقبل 3 أهداف، وحافظ على نظافة شباكه في مباراتين.

ويأمل نافاس الظهور بمستوى مميز في مباراة برشلونة وريال مدريد اليوم، ليستغل تراجع مستوى كورتوا في كلاسيكو الدور الأول من الدوري الإسباني لكرة القدم، بعدما استقبلت شباكه 5 أهداف.