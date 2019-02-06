برشلونة وريال مدريد .. غياب ميسي يضع البلوجرانا بمأزق في الكامب نو

المواطن - محمد سمعة

تُقام اليوم مباراة برشلونة وريال مدريد ضمن منافسات ذهاب دور نصف النهائي من بطولة كأس ملك إسبانيا لكرة القدم على ملعب الكامب نو معقل النادي الكتالوني.

ومع حديث الصحف الإسبانية في الفترة الأخيرة عن إمكانية غياب النجم ليونيل ميسي عن مباراة برشلونة وريال مدريد بسبب الإصابة والتي تعرض في لقاء فالنسيا بالدوري الإسباني، أصبح البارسا أمام أزمة وهي اختيار التشكيلة الأمثل لتعويض غياب ميسي والعمل على تحقيق نتيجة إيجابية به.

وإذا غاب ميسي عن مباراة اليوم بين برشلونة وريال مدريد في ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا فسيكون النادي الكتالوني مطالبًا بتحقيق الفوز وبفارق كبير من الأهداف مثل فارق هدفين أو ثلاثة أهداف من أجل وضع قدم في الدور النهائي لبطولة كأس الملك.

ويريد البارسا حسم مباراة برشلونة وريال مدريد في الكامب مستغلًا عاملي الأرض والجمهور، قبل مباراة برشلونة وريال مدريد في جولة العودة والتي تُقام في السابع والعشرين من شهر فبراير الجاري على ملعب سانتياجو بيرنابيو.

ويذكر أن روبيرت فيرنانديز السكرتير الفني السابق للبارسا أكد قبل إقامة مباراة برشلونة وريال مدريد، أن ليونيل ميسي هو الشخص الوحيد والذي يحق له تحديد مصيره سواء بالمشاركة في مباراة اليوم أو عدم المشاركة.

وفي حال غاب ميسي عن مباراة برشلونة وريال مدريد، فسيتجه المدرب إرنستو فالفيردي للاعتماد على الفرنسي عثمان ديمبيلي للعب مكان ميسي، مع الاعتماد على اللاعب الغاني كيفن برنس بواتينج كجناح أيسر والمهاجم الأوروغواياني لويس سواريز كمهاجم صريح.

وكان لقاء برشلونة وريال مدريد في الدور الأول من بطولة الدوري الإسباني، انتهى بفوز برشلونة بخماسية مقابل هدف في لقاء كان أقيم على ملعب الكامب نو وتسببت هذه الهزيمة في إقالة ريال مدريد لمدربه الإسباني خولين لوبيتيجي.

ويذكر أن قرعة نصف نهائي كأس ملك إسبانيا أعلنت عن مباراة برشلونة وريال مدريد، أما المباراة الثانية في دور نصف النهائي فستكون بين فريقي فالنسيا وريال بيتيس.