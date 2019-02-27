برشلونة وريال مدريد .. ميسي يحلم بالتسجيل في كأس ملك إسبانيا

المواطن - مروة نبيل

ينتظر الأرجنتيني ليونيل ميسي مباراة برشلونة وريال مدريد المُقرر إقامتها، مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات إياب الدور نصف النهائي من بطولة كأس ملك إسبانيا؛ أملًا في هز الشباك.

وتحمل مباراة برشلونة وريال مدريد كأس ملك إسبانيا أهمية خاصة للأرجنتيني ليونيل ميسي، خاصة أنها البطولة الوحيدة التي فشل هداف الفريق الكتالوني في التسجيل فيها.

وأشارت شبكة الإحصائيات “أوبتا”، عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى أن ميسي هو هداف مباريات برشلونة وريال مدريد التاريخي في جميع البطولات برصيد 26 هدفًا، ولكنه لم يُسجل في كأس ملك إسبانيا.

وكانت مباراة برشلونة وريال مدريد في ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا، التي أُقيمت على ملعب “كامب نو”، انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، ويطمح المرينغي في استغلال عاملي الأرض والجمهور لحسم التأهل.