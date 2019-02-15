برشلونة يُعلن تمديد عقد مدربه فالفيردي لموسم واحد

المواطن - محمد سمعة

أعلن نادي برشلونة الإسباني تمديد عقد مدربه الإسباني إرنستو فالفيردي مدرب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الكتالوني لمدة موسم واحد.

وذكر الموقع الرسمي لنادي برشلونة عبر الإنترنت أن إرنستو فالفيردي سيظل مدربًا لبرشلونة حتى نهاية موسم 2019-2020.

وستتجه أنظار إدارة نادي برشلونة خلال الفترة المقبلة لبحث تمديد عقد المدافع الإسباني خوردي آلبا حيث يرغب البارسا في الإبقاء عليه وعدم التفريط لناديي مانشستر يونايتد الإنجليزي أو يوفنتوس الإيطالي.

وكان إرنستو فالفيردي تولي تدريب نادي برشلونة في صيف عام 2017 بعد رحيل المدرب الإسباني لويس إنريكي ونجح في قيادة برشلونة للفوز بلقبي الدوري الإسباني وكأس ملك إسبانيا في الموسم الماضي.

وسبق لإرنستو فالفيردي تدريب نادي أتليتك بيلباو الإسباني قبل القدوم وتدريب نادي برشلونة.

ويذكر أن جوزيب بارتوميو رئيس برشلونة كان صرّح من قبل مؤكدًا بأنه يريد تجديد عقد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي ليصبح طويل الأمد مع البارسا حتى اعتزاله كرة القدم.