برعاية الأمير محمد بن سلمان.. تدشين رؤية العلا

المواطن - العلا

برعاية كريمة من ولي العهد، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، أعلنت الهيئة الملكية لمحافظة العلا تدشين رؤية العلا باعتبارها إرثا حضاريا للعالم، ووجهة عالمية للتراث.

وتمثل رؤية العلا، خارطة طريق، لوضع المحافظة بتاريخها وتراثها وعراقتها ومجتمعها المحلي ضمن أولويات التطوير الذي من أجله تم إنشاء الهيئة الملكية لمحافظة العلا، بهدف تحويلها إلى وجهة عالمية للتراث.

وتأتي رؤية العلا متوافقة مع الأهداف الطموحة لرؤية 2030، بإبراز الجوانب الثقافية والمواقع التاريخية وتعزيز مكانة السعودية ضمن خارطة الوجهات التراثية العالمية.

المردود الاقتصادي لمشاريع رؤية العلا

لمشاريع رؤية العلا، مردود اقتصادي مهم على المحافظة، حيث تترافق معها برامج توظيف واسعة وإشراك المجتمع المحلي ضمنها عن طريق تفعيل برامج الابتعاث ذات العلاقة بصون التراث واستكشافه.

وستحقق المشاريع الجديدة للهيئة الملكية لمحافظة العلا، ازدهارًا اقتصاديًا دائمًا للمحافظة، من خلال جذب 2 مليون زائر، مما سينتج عنه إسهام في الناتج المحلي التراكمي بنحو 120 مليار ريال، فضلًا عن توفيرها 38 ألف وظيفة بحلول العام 2035.

وقد سعت رؤية العلا، من خلال المشاريع الجديدة، لتلبية حاجة المحافظة وزيادة فاعليتها كوجهة عالمية؛ وأهم مشروعين سيتم تدشينهما: محمية شرعان الطبيعية والتي من بين أهدافها إنشاء صندوق عالمي للفهد العربي للمحافظة عليه من خطر الانقراض، ومنتجع شرعان وهو منتجع عالي الفخامة سيكون ذا مردود اقتصادي كبير على المحافظة.