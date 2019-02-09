برعاية الربيعة .. انطلاق ملتقى الطب التجميلي والمراكز العلاجية الثلاثاء القادم في الرياض

المواطن - الرياض

يرعى معالي وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة انطلاق ملتقى الطب التجميلي والمراكز العلاجية التجميلية ومراكز التغذية والحمية للعام الثالث، في يوم ١٢ فبراير الجاري بمركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض لمدة ثلاث أيام.

وتأتي رعاية وزير الصحة للملتقى، لتعزيز رؤية الوزارة التوعوية التثقيفية التي تمثل محوراً أساسياً في توجهاتها بما يسهم في رفع الوعي الصحي العام، وانطلاقاً من سعيها لاستثمار كل المنصات الجماهيرية إدراكاً بأهمية الأدوار التوعوية التثقيفية للمراكز والأطباء على حد سواء.

وتولي الوزارة أهمية لتعزيز رؤيتها ومبادراتها ضمن برنامج التحول الوطني والرؤية السعودية 2030، التي تجعل من رفع الوعي الصحي إحدى الأولويات، حيث يركز الملتقى على جوانب الحمية والتغذية الصحية وبناء الحياة الصحية الواعية.

ويحظى الملتقى بمشاركة عدة جهات صحية حكومية متمثلة بالهيئة العامة للتخصصات الصحية، والهيئة العامة للغذاء والدواء، كما سيشارك فيه عددا من أمهر الأطباء والخبراء الصحيين على مستوى المملكة ومنطقة الشرق الأوسط على حد سواء.

الجدير بالذكر أن عدد زوار الملتقى في العام الماضي بلغ أكثر من 25 ألف زائر، في ظل توقعات مرتقبة لوصولهم في العام الحالي إلى أكثر من 40 ألف زائر، و يفتح الملتقى أبوابه على مدى ثلاثة أيام من الساعة الحادية عشر صباحا وحتى الحادية عشر مساء بدعوة عامة مجانية للجمهور لرفع مستوى الوعي الصحي التثقيفي في الشارع السعودي.

ويتضمن الملتقى إطلاق مجموعة من ورش العمل المتخصصة برفع الوعي في جوانب التغذية واللياقة وتعزيز الصحة.