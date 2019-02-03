برعاية منشآت .. ماسك تكرم رواد الأعمال الفائزين بجائزة عصاميون

المواطن - الرياض

أقامت شركة محمد إبراهيم السبيعي وأولاده للاستثمار (ماسك) مطلع الأسبوع الماضي في الرياض، حفلاً تكريمياً لإعلان وتكريم رواد الأعمال العصاميين الفائزين بجائزة محمد إبراهيم السبيعي لدعم رواد الأعمال (عصاميون) بفروعها الثلاثة لعام 2019م.

وقد سلم رئيس مجلس إدارة (ماسك) إبراهيم بن محمد السبيعي رواد ورائدات الأعمال الفائزين دروع الجائزة ووثائقها الرسمية ومكافآتها المالية التي بلغت 100 ألف ريال لكل فائز.

كما تم تكريم الشركاء الاستراتيجيين لجائزة عصاميون نظير جهودهم الاستشارية للجائزة وهم: الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت”، جامعة الملك سعود، جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن، وشركة فنتك السعودية.

وأكد السبيعي على أنّ رعاية ودعم (ماسك) لجائزة (عصاميون) يأتي في سياق اهتمام الشركة بتمكين رواد الأعمال الشباب من أدوات العمل التجاري الحر، مشيراً في هذا الصدد إلى حرص (ماسك) على تعزيز مشاركتها المجتمعية في مجال العناية بتأهيل رواد ورائدات الأعمال لسوق العمل، ونقل منظومة القيم الأصيلة من العصامية والاجتهاد والتوكل على الله ليتمكنوا من تحقيق تطلعاتهم.

واختتم السبيعي تصريحه مؤكدا على تطلعه بأن تسهم (عصاميون) في تشجيع شباب المملكة العربية السعودية، على الإبداع والابتكار وممارسة أعمالهم الناشئة، بما يحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030م.

بدوره، هنأ محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت” المهندس صالح بن إبراهيم الرشيد الفائزين بالجوائز مؤكدًا أن رعاية منشآت لجائزة عصاميون تأتي امتدادًا لدورها نحوَ تمكين ودعم رواد الأعمال ونشر ثقافة وفكر العمل الحر وروح ريادة الأعمال والمبادرة والابتكار، بالإضافة إلى دعم جميع مبادرات الجهات الحكومية والقطاع الخاص الهادفة إلى تحفيز رواد الأعمال والأفكار المميزة التي من شأنها أن تتحول إلى مشاريع جديدة تسهم بدورها في تنويع الاقتصاد ونموّه من حيث فتح المجال لدخول شركات جديدة في السوق السعودي بمختلف الأنشطة والمجالات.

من جانبه أوضح الدكتور ممدوح الحوشان أمين عام جائزة عصاميون، أن حجم الإقبال على التسجيل في فروع الجائزة الثلاثة كان فوق المتوقع، موضحاً أن فروع جائزة (عصاميون لعام 2019م) كانت على النحو التالي:

1- جائزة أفضل شخصية عصامية. وفاز بها هذا العام رائد الأعمال أحمد سليمان المحيسني.

2- جائزة أفضل مشروع تقني قائم في قطاع الخدمات المالية. وفاز بها هذا العام بها رائد الأعمال خالد محمد حسون .

3- جائزة أفضل مشروع تقني واعد في قطاع الخدمات المالية. وفازت بها هذا العام رائدة الأعمال هلا محمد العتيبي .

وأكد الحوشان على قناعة اللجان المنظمة من نجاح الموسم الأول لجائزة (عصاميون) في تحقيق أهدافه المرسومة بجميع المقاييس، حيث وجدت الجائزة تفاعلاً طيباً من الفئة المستهدفة وهم (رواد الأعمال الجدد) وتم تسجيل المئات منهم عبر موقع الجائزة، كما حظيت الجائزة بشراكات وتفاهمات مع العديد من الهيئات الحكومية والتجارية ومن أهمها الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة وجامعة الملك سعود، وجامعة الأميرة نورة، الأمر الذي يدل على مدى استفادة الأفراد والجهات ذات العلاقة من الحراك الإيجابي الذي تحدثه الجوائز التحفيزية.