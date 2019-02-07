بشائر الخميس .. الضمان يودع دفعة جديدة من المساعدات المقطوعة

بشائر الخميس .. الضمان يودع دفعة جديدة من المساعدات المقطوعة

2019/02/07
الساعة 9:50 صباحًا
- ‎فياخبار رئيسية, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

علمت “المواطن” من مصادرها الخاصة أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ممثلة بوكالة الضمان الاجتماعي أودعت في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس دفعة جديدة من المساعدة المقطوعة.

وأوضح عددٌ من المستفيدين من دفعة المساعدة المقطوعة لهذا الشهر أن تراوح تاريخ تقديمهم من أواخر شهر 12 – 1438 هـ إلى شهر 2 من عام 1439 هـ.

وأودعت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، صباح اليوم الخميس، مبالغ معاشات الضمان الاجتماعي والبرامج المساندة لشهر جمادى الآخرة في حسابات المستفيدين والمستفيدات، والتي تشمل المعاشات الضمانية والمساعدات النقدية لأجل الغذاء وتسديد جزء من فواتير الكهرباء.

كما تشمل كذلك بدل غلاء المعيشة المقر بموجب الأمر الملكي الكريم القاضي باستمرار صرف بدل غلاء معيشة للمعاش الشهري لمستفيدي الضمان الاجتماعي الذين لا يصرف لهم بدل غلاء المعيشة مع المعاشات التقاعدية.



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