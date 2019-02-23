بطل فرنسا يُراقب مصير كوتينيو المؤلم مع برشلونة

المواطن - محمد سمعه

يتطلع نادي باريس سان جيرمان الفرنسي للتعاقد مع اللاعب البرازيلي فيليب كوتينيو نجم نادي برشلونة الإسباني بعد نهاية الموسم الجاري.

وقالت مجلة دون بالون الإسبانية أن نادي باريس سان جيرمان يراقب وضع كوتينيو ومصيره مع برشلونة حيث يعاني اللاعب البرازيلي بسبب عدم اللعب بصورة منتظمة مع البارسا خلال الفترة الحالية.

وتعرض كوتينيو في الفترة الأخيرة لانتقادات من قبل جماهير نادي برشلونة بسبب هبوط أدائه وعدم فعاليته في مباريات قوية للبارسا خلال الفترة الماضية.

وكان كوتينيو انضم إلى برشلونة في يناير من عام 2018 قادمًا من نادي ليفربول الإنجليزي مقابل 142 مليون جنيه إسترليني.

وسعى باريس سان جيرمان مؤخرًا كذلك للتعاقد مع اللاعب الكرواتي إيفان راكيتيتش لاعب نادي برشلونة لكن البارسا رفض التفريط في نجمه الكرواتي للنادي الفرنسي في صيف العام الماضي.

وشارك اللاعب كوتينيو مع المنتخب البرازيلي في بطولة كأس العالم 2018 والتي أقيمت في روسيا.

وذُكر خلال الفترة الأخيرة، أن ناديي مانشستر يونايتد الإنجليزي وباريس سان جيرمان سيتنافسان في صيف 2019 لضم كوتينيو بعد نهاية الموسم الجاري.