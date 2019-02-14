بعثة #الأهلي تصل الإمارات استعدادًا لمواجهة الوصل

المواطن - محمد سمعه

وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى مدينة دبي الإماراتية وذلك استعدادًا لمواجهة نادي الوصل الإماراتي في ذهاب ربع نهائي بطولة كأس زايد للأندية العربية الأبطال.

وذكر الحساب الرسمي للنادي الأهلي عبر تويتر أن بعثة الفريق الأول للأهلي وصلت إلى الإمارات، حيث يستعد الأهلي لمواجهة نادي الوصل بعد غد السبت.

وستُقام مباراة الأهلي والوصل على ملعب زعبيل في مقر النادي بالإمارات.

ويأمل الأهلي في تحقيق نتيجة إيجابية، بعد الخسارة من نادي النصر في الجولة الـ20 من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين يوم الثلاثاء الماضي.

وكان الأهلي تأهل إلى دور الثمانية في البطولة العربية بعد إقصاء نادي وفاق سطيف الجزائري، بينما تأهل نادي الوصل إلى دور ربع النهائي بعد إقصائه للنادي الأهلي المصري.

ويحتل النادي الأهلي حاليًا المركز الثالث في جدول ترتيب أندية دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 36 نقطة.