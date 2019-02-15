بعد إيقاف نيستروف .. أُحد يُطالب بتسجيل حارس بديل

المواطن - مروة نبيل

طالب نادي أُحد من مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم، تسجيل حارسًا بديلًا للأوزبكستاني إيغانتي نيستروف، الذي تعرض للإيقاف من قبل لجنة الانضباط في الاتحاد الآسيوي.

وأكد رئيس مجلس إدارة نادي أُحد سعود الحربي، أن لجنة الانضباط في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، أوقفت الحارس الأوزبكستاني نيستروف، بعد تناوله دواءً محظورًا، بدأ حظره بداية من شهر يناير الماضي.

وتابع الحربي خلال تصريحاته التي نقلها حساب نادي أُحد الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “يتواجد اللاعب مع الاتحاد الأوزبكستاني خلال الأسبوع المقبل في ماليزيا للتأكد من سلامة العينة أو قبولها”.

وأضاف رئيس نادي أُحد تصريحاته قائلًا: “تعاقدنا مع الحارس الأوزبكستاني كان تعاقدًا سليمًا ولم تكن هنالك أي توقفات انضباطية موجودة على اللاعب في الدوري السعودي”.

وتمنى سعود الحربي أن يقف الاتحاد السعودي لكرة القدم مع نادي أُحد خاصة في ظل الظروف التي يتمر بها الفريق الأول في منافسات الموسم الرياضي الحالي.

وهُزم الفريق الأول لكرة القدم بنادي أُحد برباعية دون رد ضد التعاون بالأمس، ليتذيل جدول ترتيب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.