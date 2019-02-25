بعد استقالة قصي الفواز .. ملفان ناريان على طاولة اتحاد القدم لمناقشتهما

المواطن - محمد سمعه

بعد استقالة قصي الفواز من رئاسة الاتحاد السعودي لكرة القدم، أصبحت المهمة أمام اتحاد القدم الحالي برئاسة لؤي السبيعي صعبة وقوية للغاية، في ظل توتر الأجواء في كرة القدم السعودية بالفترة الحالية.

وكان قصي الفواز قدم استقالته من رئاسة اتحاد القدم لظروفه الخاصة واستقال كذلك كل من تركي الحقيل ويزيد التويجري من منصبيهما كعضوي في اتحاد القدم لأعمالهما الخاصة.

ملفان ناريان للمناقشة:

وسيكون أمام اتحاد القدم برئاسة لؤي السبيعي ملفين غاية في الأهمية لمناقشتهما وهما وضع معايير اختيار المدرب القادم للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم بعد رحيل المدرب الأرجنتيني خوان أنطونيو بيتزي.

أما الملف الثاني والذي يشغل عقل الكثير من الأندية السعودية هو تحديد مصير قرار عدد الأجانب في الدوري السعودي سواء بالإبقاء على العدد الحالي وهو ثمانية لاعبين أو تخفيض عدد المحترفين الأجانب قليلًا حتى لا يتأثر المنتخب السعودي مستقبلًا.

وشهدت الفترة الأخيرة العديد من القرارات الإدارية المتخبطة من قبل اتحاد القدم وقت وجود قصي الفواز؛ مما دفع سعود آل سويلم رئيس مجلس إدارة نادي النصر إلى إطلاق عبارات هجومية على الفواز طالبه من خلالها بالاستقالة.

ولم يكن رئيس النصر الوحيد الذي هاجم اتحاد القدم، وقت وجود قصي الفواز ولكن فهد المدلج رئيس الفيصلي قال بأن اتحاد القدم لم يقدم المأمول عنه، وقال بأن الوقت المناسب لاستقالة اتحاد القدم ستكون قبل بداية الموسم الجديد؛ حتى لا يؤثر ذلك بالسلب على برمجة الموسم الجديد.