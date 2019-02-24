بعد السجن 38 عامًا بالخطأ.. يحصل على 21 مليون دولار كتعويض

المواطن - متابعة

بعدما قضى 38 عامًا في السجن لجريمة لم يرتكبها، توصلت إدارة مدينة سيمي فالاي بولاية كاليفورنيا إلى تسوية مالية مع سبعيني بعد حصوله على عفو من قبل الحاكم السابق جيري براون، الذي قال إن دليل الحمض النووي وإعادة التحقيق المضنية للجريمة المروعة تثبت براءة الرجل.

وقالت سلطات المدينة الأمريكية إنها توصلت لاتفاق، سيخفف من الإجراءات القانونية الطويلة والمكلفة وغير الضرورية مع الرجل، من خلال دفع 21 مليون دولار، حيث ستدفع المدينة مبلغ 4.9 مليون دولار، بينما يحصل على باقي الأموال من شركة التأمين ومصادر أخرى لم تسمها.

وقال مدير إدارة المدينة، إريك ليفيت، في بيان صادر عن المدينة: “في حين لا يمكن لأي مبلغ من المال أن يعوض ما حصل للسجين، فإن تسوية هذه القضية هو الأمر الصحيح بالنسبة له وللمجتمع..”.

وكانت المدينة صادقت العام الماضي على تسوية مالية بسيطة بلغت 1.95 مليون دولار، أي حوالي 140 دولارا عن كل يوم قضاه كريغ في السجن.