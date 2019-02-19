بعد #النصر .. الانضباط تواصل هواياتها وتستفز #الهلال و #الشباب

المواطن - محمد سمعه

واصلت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم استفزاز الأندية؛ بسبب قراراتها المتفاوتة حول معاقبة وإيقاف اللاعبين.

وانضم نادي الشباب مؤخرًا إلى ناديي الهلال والنصر، وذلك بعد الغضب الشديد من معاقبة لجنة الانضباط للاعب البرازيلي سيبا بإيقافه مباراتين وتغريمه عشرة آلاف ريال.

وكتب حساب الشباب عبر تويتر تغريدة مُوجهة لاتحاد القدم قائلة: لقد أسمعت لو ناديت حيًّا ولكن لا حياة لمن تُنادي.

مواقف متكررة ومتعددة من لجنة الانضباط:

وليست المرة الأولى والتي تُغضب فيها لجنة الانضباط الأندية السعودية، حيث سبق لها أن استفزت نادي النصر في العديد من المواقف مثل معاقبة وإيقاف اللاعب سلطان الغنام قبل مباراة القادسية بـ22 ساعة، ثم تم تعليق العقوبة بعد ذلك قبل ست ساعات من مواجهة القادسية.

موقف آخر تسببت فيه لجنة الانضباط في مضايقة نادي النصر بعد تغريم وإيقاف كل من محمد المسبل أمين عام النصر وعبدالله بن زنان المتحدث الرسمي باسم النادي، وكانت العقوبات قاسية ومتفاوتة؛ مما أثار حيرة الكثير من القانونيين.

واصلت لجنة الانضباط ممارسة الاستفزاز، وكان هذه المرة نادي الهلال، حيث رفضت مراجعة العقوبة التي وقعتها على اللاعب البرازيلي كارلوس إدواردو بعد إيقافه مباراتين نتيجة لطرده في لقاء الباطن في الدوري.

ويُذكر أن الهلال كان تقدم بطلب مراجعة إلى لجنة الانضباط لمعرفة أسباب إيقاف كارلوس إدواردو مباراتين، حيث شعر أزرق العاصمة بالظلم من قرار لجنة الانضباط المتفاوت.