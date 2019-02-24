بعد تعيين ريما بنت بندر سفيرة.. هنيئاً لكن بنات السعودية بمستقبل واعد

المواطن - سعد البحيري

صار تعيين مواطنة في منصب وزيرة قاب قوسين أو أدنى بعدما رفع تعيين الأميرة ريما بنت بندر في منصب سفير المملكة لدى أمريكا سقف الطموحات لدى بنات الوطن.

وعبرت العديد من المواطنات عن أملهن في أن يتم تعيين وزيرة أو أكثر خاصة بعد النجاحات التي حققتها المرأة في العديد من المجالات التي اقتحمتها وكانت حكرًا على الرجال لسنوات.

وفور صدور الأمر الملكي الكريم توالت التبريكات والتهاني بهذا الإنجاز الذي يتوج مسيرة المرأة في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.

الكاتب تركي الحمد علق على هذا التعيين بالقول: تعيين الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان سفيرة في الدولة العظمى في العالم، ليس مجرد تعيين شخص مناسب في المكان المناسب، بل هو رسالة لكل العالم بأن السعودية الجديدة ماضية في بناء مستقبل واعد، لا فرق فيه بين ذكر وأنثى، فالكل في ظل المواطنة متساوون..الكفاءة هي المعيار.

أما الأميرة لمياء بنت ماجد آل سعود فقالت : اليوم :٢٣، الشهر:فبراير، العام: ٢٠١٩ .. حفرت حكومتنا بحروف من نور حدثًا تاريخيًا سنتذكره وسيتذكره العالم إلى الأبد، أول سفيرة بمرتبة وزير سعودية، نبارك لصاحبة السمو الملكي الأميرة ريما بنت بندر.

ومن الإمارات قال وزير الدولة للشؤون الخارجية الدكتور أنور قرقاش: نبارك للأميرة ريما بنت بندر تعيينها سفيرة للمملكة العربية السعودية الشقيقة في الولايات المتحدة الأمريكية، موقع مهم وفي أهم عواصم العالم وفي مرحلة حساسة، تمنياتنا للسفيرة بالتوفيق في خدمة قيادتها ووطنها.

أما الفنانة الإماراتية أحلام فقالت : كامرأة إماراتية وكامرأة خليجية عربية فخورة بهذه الخطوة العظيمة بحق المرأة السعودية وكيف وأن هذه الخطوة لسمو الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان، مبروك لك وهنيئاً لكل بنات السعودية بمستقبل واعد عظيم.