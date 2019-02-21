بعد توقف 13عاماً.. مصر تعلن إعادة تشغيل الخط الملاحي بورتوفيق – جدة

المواطن - القاهرة

أعلن اللواء بحري أيمن صالح رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر، المصرية، عودة تشغيل الخط الملاحي بين ميناء بورتوفيق بمحافظة السويس وميناء جدة بعد توقف دام 13 عامًا ، إثر غرق العبارة السلام 98

وأوضح صالح أنه تم تفعيل قرار وزير النقل رقم (373) لسنة 2014 باعتبار الرحلة البحرية “بورتوفيق – جدة” رحلة دولية خاصة، مما سيساهم في خفض تكلفة الرحلة البحرية ، وذلك من شأنه جذب خطوط ملاحية للعمل على الخط البحري بحسب صحيفة الشروق المصرية.

كما أكد اللواء صالح أن الميناء جاهز لبدء تشغيل الخط الملاحي لأي عدد من السفن، إذ تتوافر كافة الاحتياجات لحركة الركاب وتأمين الميناء بمعرفة إدارة شرطة ميناء بورتوفيق.

وفي نفس السياق، قال محافظ السويس اللواء عبد المجيد صقر إن إعادة تشغيل الخط الملاحي سوف يساهم في عودة الحياة للحركة التجارية للمحافظة وتوفير الآلاف من فرص العمل.