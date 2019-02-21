بعد لقاء يوفنتوس وأتلتيكو مدريد .. ورطتان لأبناء سيميوني وواحدة لليوفي

المواطن - محمد سمعه

تمكن الفريق الأول لكرة القدم بنادي أتليتكو مدريد الإسباني من تقديم مباراة ولا أروع بعد الفوز المستحق الذي حققه بالأمس في لقاء يوفنتوس وأتلتيكو مدريد ضمن مباريات ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وسعى الأتليتكو خلال لقاء يوفنتوس وأتلتيكو مدريد إلى استغلال عاملَي الأرض والجمهور؛ وذلك من أجل التفوق على أصدقاء النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو قبل مباراة العودة في مدينة تورينو الإيطالية.

ورغم فوز الفريق الإسباني في مباراة يوفنتوس وأتلتيكو مدريد، لكن المدرب دييغو سيميوني تلقى خبرين سيئين بعد المباراة حيث سيفقد خدمات كلًا من الإسباني دييغو كوستا والغاني توماس بارتي في مباراة العودة في إيطاليا بعد حصولهما على البطاقة الصفراء في مباراة ملعب واندا ميتروبوليتانو.

كذلك تلقى المدرب الإيطالي ماسيمليانو أليغري مدرب اليوفي خبرًا سيئًا بعد مباراة يوفنتوس وأتلتيكو مدريد ، حيث لن يشارك اللاعب البرازيلي أليكس ساندرو ظهير أيسر اليوفي في مباراة العودة بتورينو بعد تلقيه البطاقة الصفراء في مباراة الأمس.

سجل اللاعب الإسباني ألفارو موراتا نجم الأتليتكو هدفًا في لقاء يوفنتوس وأتلتيكو مدريد ولكن الحكم الألماني ألغاه بعد العودة لتقنية الـVAR وذلك بسبب ثبوت دفعه للمدافع الإيطالي جورجيو كيليني لاعب فريق يوفنتوس.

لم يظهر اللاعب الأرجنتيني باولو ديبالا لاعب اليوفي في مباراة يوفنتوس وأتلتيكو مدريد بالشكل المطلوب، كذلك لم ينجح في مساعدة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو على تكون ثنائي هجومي قوي لفك شفرات دفاع نادي أتليتكو مدريد في المباراة.

وستكون مباراة يوفنتوس وأتلتيكو مدريد في جولة العودة، مباراة نارية لأبناء المدرب أليغري، حيث سيكون مطالبًا بالفوز بفارق ثلاثة أهداف لضمان التأهل إلى دور الثمانية وهو ما سيكون صعبًا لأن أتليتكو مدريد معروف عنه قدراته الدفاعية المميزة خاصة عندما يخوض مبارياته الأوروبية خارج إسبانيا.

ستُقام جولة العودة لـ مباراة يوفنتوس وأتلتيكو مدريد في إيطاليا في الثاني عشر من مارس المقبل.