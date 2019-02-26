بعد مباراة الأهلي ضد الوصل .. ريجيكامب يُهدر فرصة ذهبية والراقي عقدة له

المواطن - محمد سمعه

فشل المدرب الروماني لورينت ريجيكامب، المدير الفني لنادي الوصل الإماراتي، في تحقيق الفوز خلال مباراة الأهلي ضد الوصل التي أقيمت بالأمس ضمن منافسات إياب دور ربع النهائي من بطولة كأس زايد للأندية العربية الأبطال.

ويذكر أن لقاء الأهلي ضد الوصل في جولة ذهاب دور ربع النهائي من البطولة العربية كان انتهى بالتعادل الإيجابي بين الفريقين في الإمارات بنتيجة هدفين لكل فريق، في مباراة أقيمت على ملعب زعبيل في مدينة أبو ظبي الإماراتية.

العقدة لا تزال مستمرة:

وبعد فوز الراقي في مباراة الأهلي ضد الوصل بالأمس، أصبح الفوز على الراقي عقدة بالنسبة للمدرب ريجيكامب، حيث قبل مباراة الأمس تقابل مع النادي الأهلي في ثلاث مناسبات لم يستطع الفوز على الأهلي في أي مباراة.

درب المدرب ريجيكامب نادي الهلال في موسم 2014- 2015، حيث تقابل مع الأهلي مرتين تعادل في لقاء بين الفريقين في الدوري، وخسر في بطولة كأس ولي العهد في المباراة الثانية، ثم تعادل إيجابيًّا في لقاء الأهلي ضد الوصل في ذهاب ربع نهائي البطولة العربية.

وخسر المدرب ريجيكامب مجددًا في مباراة الأهلي ضد الوصل بالأمس، ليفشل في فك العقدة والفوز على الأهلي في أربع مباريات خاضها ضد الراقي.

وعلى الرغم من أن الأهلي بدأ لقاء الأهلي ضد الوصل بصورة غير جيدة، وكانت الأفضلية لفريق الوصل في التقدم في الدقيقة الثامنة والثلاثين من عمر الشوط الأول، لكن المدرب فوساتي نجح في شحن لاعبيه بصورة مميزة، حيث تغير أداء الراقي 360 درجة للأفضل في الشوط الثاني.

وبعد الفوز في مباراة الأهلي ضد الوصل، نجح المدرب خورخي فوساتي في تحقيق أول انتصار له مع الراقي منذ توليه المهمة في أول فبراير خلفًا للمدرب الأرجنتيني بابلو غويدي.

ويستعد الراقي لمواجهة نادي الهلال في دور نصف النهائي من البطولة العربية خلال الفترة المقبلة، بعد تأهله من مباراة الأهلي ضد الوصل.