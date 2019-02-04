بعد مباراة الاتحاد والوحدة .. العميد ينجو من المفاجآت ويسير على الطريق الصحيح

المواطن - محمد سمعه

شهدت مباراة الاتحاد والوحدة، في الجولة الثامنة عشرة من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، تألقًا كبيرًا من لاعبي العميد، والذين نجحوا في حصد النقاط الثلاث والمضي قدًما نحو البقاء في بطولة الدوري الممتاز.

ونجح نجوم العميد خلال الشوط الأول من مباراة الاتحاد والوحدة في المباغتة سريعًا وتسجيل الهدف الأول عبر المدافع المغربي مروان دا كوستا، وواصل العميد محاولاته من أجل تسجيل الهدف الثاني في النصف الأول من اللقاء ولكن دون جدوى.

وبدأت بصمات المدير الفني الكرواتي سلافين بيليتش في الظهور على لاعبي العميد، حيث قدم نمور جدة أداء مميزًا في لقاء الاتحاد والوحدة، وكان من الممكن فوز الاتحاد بنتيجة أكبر من هدفين.

وركز المدرب بليتيش خلال لقاء الاتحاد والوحدة على الفوز، وحصد النقاط الثلاث والابتعاد تمامًا عن المفاجآت، خاصة أن نادي الاتحاد لن يتحمل فقدان أي نقطة في صراعه على البقاء في جدول أندية دوري المحترفين وتفاديًا للهبوط.

الاستعداد لتحقيق فوز آخر:

وبعد مباراة الاتحاد والوحدة سيستعد نجوم العميد بقوة لمواجهة فريق التعاون في الجولة التاسعة عشرة يوم السبت المقبل.

وأصبح رصيد العميد بعد الفوز في لقاء الاتحاد والوحدة 13 نقطة في المركز الخامس عشر قبل الأخير في جدول ترتيب أندية دوري المحترفين، حيث يبتعد الاتحاد عن المركز الرابع عشر بفارق نقطتين.

وقبل إقامة لقاء الاتحاد والوحدة، حاول المدرب المصري أحمد حسام ميدو تحقيق المفاجأة والفوز على الاتحاد ليكون قد حقق إنجازًا مميزًا له بالفوز على الأهلي والاتحاد قطبي جدة في بطولة الدوري، لكن نجوم الاتحاد كان لهم رأي آخر.

وكانت مباراة الاتحاد والوحدة أقيمت على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية في مكة المكرمة. وبلغ عدد الحضور الجماهيري في مباراة الاتحاد والوحدة 15708 متابعين.