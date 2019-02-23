بعد مباراة الرائد ضد الفيصلي .. سباعية في جولتين للعنابي بعد 3 صدمات

المواطن - محمد سمعه

تمكن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الفيصلي من تقديم لقاء أكثر من رائع بعد الفوز في مباراة الرائد ضد الفيصلي، اليوم، بثلاثية دون رد، ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وسعى العنابي خلال لقاء الرائد ضد الفيصلي للفوز وتحقيق النقاط الثلاث للجولة الثانية على التوالي بعد الفوز في الجولة العشرين على فريق الاتفاق برباعية مقابل ثلاثة أهداف.

وقبل إقامة مباراة الرائد ضد الفيصلي، كان الفيصلي عانى بشكل ظاهر من الأخطاء الدفاعية في مباراة الاتفاق، ليتمكن المدرب البرازيلي شاموسكا من تصحيح الأخطاء قبل لقاء الرائد ضد الفيصلي والذي شهد تألقًا دفاعيًّا كبيرًا من قبل نجوم العنابي.

الأداء الهجومي حاضر للجولة الثانية على التوالي:

وشهدت مباراة الرائد ضد الفيصلي، قوة هجومية مميزة وضغطًا عاليًا في المنطقة الأمامية نتج عنه إحراز ثلاثة أهداف، لينجح الفيصلي في المباراة الثانية على التوالي في تسجيل أكثر من هدفين في المباراة الواحدة.

وبعد نهاية مباراة الرائد ضد الفيصلي، سجل الفيصلي سبعة أهداف خلال جولتين ليحتل المركز الثامن في جدول ترتيب أندية دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 30 نقطة.

وقبل إقامة مباراة الاتفاق ولقاء الرائد ضد الفيصلي، كان النادي الفيصلي تعرض لثلاث هزائم متتالية جعلت موقف الفريق صعبًا للغاية في جدول الترتيب، حيث خسر الفيصلي من الباطن والحزم وأحد.

وبعد الفوز في لقاء الرائد ضد الفيصلي، يستعد النادي الفيصلي لمواجهة نادي الهلال في الجولة الثانية والعشرين من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث تُقام المباراة يوم الجمعة القادم على ملعب جامعة الملك سعود في الرياض.

أما الرائد فسيواجه فريق القادسية يوم الجمعة المقبل، بعد الخسارة في لقاء الرائد ضد الفيصلي، حيث يأمل نادي الرائد في العودة للفوز بعد التعادل مع الاتحاد والخسارة من الفيصلي؛ لتجنب الاقتراب من مراكز الهبوط في جدول الدوري.

وسجل للعنابي في مباراة الرائد ضد الفيصلي كل من سلطان مندش ويزيد البكر ودينيلسون جونيور.