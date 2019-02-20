بعد مباراة برشلونة وليون .. جماهير البارسا تفتح النار على فالفيردي وسواريز

المواطن - محمد سمعة

لم ينجح الفريق الأول بنادي برشلونة الإسباني في تحقيق نتيجة مُطمئنة خلال مباراة برشلونة وليون الفرنسي والتي أقيمت بالأمس ضمن منافسات ذهاب دور ثمن النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وسقط البارسا في فخ التعادل السلبي في لقاء برشلونة وليون، ليكون النادي الكتالوني متوترًا خلال مباراة العودة بين الفريقين والتي تُقام على ملعب الكامب نو في مدينة برشلونة الإسبانية.

وتعرض المهاجم الأوروغواياني لويس سواريز لاعب البارسا لانتقادات شديدة من قبل الجماهير الكتالونية بعد فشله في هز الشباك لمصلحة النادي الكتالوني خلال مباراة برشلونة وليون.

وبعد نهاية مباراة برشلونة وليون، حقق المهاجم لويس سواريز رقمًا سلبيًا حيث خاض خمس مباريات مع البارسا في دوري أبطال أوروبا حتى الآن، لم ينجح في هز الشباك حتى الآن.

كذلك لم يسلم المدرب إرنستو فالفيردي من الانتقادات خلال مباراة برشلونة وليون، حيث تعرض هو الآخر لانتقادات لاذعة بسبب اعتماده الطريقة الدفاعية في اللقاء.

وقبل إقامة مباراة برشلونة وليون، كان برشلونة فاز بشق الأنفس على نادي بلد الوليد في الدوري الإسباني بهدف من ركلة جزاء سجله النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.

ولم يشارك اللاعب الفرنسي من أصول جزائرية نبيل فيكير مع ليون في مباراة برشلونة وليون، حيث شاهد اللقاء من المدرجات.

ويأمل البارسا في جولة العودة من مباراة برشلونة وليون في أن يُحالفه الحظ للفوز على نادي ليون بأي نتيجة خاصة أن التعادل السلبي أو الإيجابي لن يُفيده كون المباراة ستُقام على ملعب الكامب نو في إسبانيا.

وقبل مباراة برشلونة وليون، يستعد النادي الكتالوني لمواجهة نادي إشبيلية يوم السبت المقبل في الليجا، ثم مواجهة نادي ريال مدريد في إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا على ملعب سانتياجو بيرنابيو.

وستُقام مباراة برشلونة وليون في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا يوم 13 مارس المقبل.