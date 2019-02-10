بعد معاناتها مع الصدفية.. كيم كاردشيان تستعمل الخلطة المقززة

المواطن - متابعة

بالرغم من أنها تستعمل أغلى أنواع مساحيق التجميل وتهتم ببشرتها بشكل خاص أصيبت نجمة تلفزيون الواقع، كيم كاردشيان، مؤخرًا بمرض الصدفية المزمن.

وبعد انتقادات لمظهرها اعترفت كاردشيان أنها مصابة بالصدفية ولجأت إلى العديد من الأطباء لعلاجها دون جدوى.

وقامت كاردشيان بمفاجأة متابعيها على تطبيق إنستغرام، بعرض خلطة جديدة للقضاء على الصدفية.

وقالت كاردشيان: “أنا يائسة جدا بسبب الصدفية.. لذلك لجأت إلى العشب الصيني”، ثم أظهرت صحنا يبدو أنه يحتوي على سائل داكن اللون.

وتابعت: “حصلت على خلطة خاصة.. سأجربها للقضاء على هذا المرض”، فيما لم تكشف عن مكونات الخلطة.

وذكرت أنه طلب منها أن تشرب هذا السائل مرتين في اليوم، مضيفة أن “مذاقه مر ومقزز للغاية”.