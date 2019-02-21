بعد هدى مثنى .. العراق يتسلم أكثر من 500 داعشي عند الحدود مع سوريا

المواطن - متابعة

تسلم العراق أكثر من 500 من عناصر تنظيم داعش الإرهابي عبر الحدود مع سوريا بحسب نبأ عاجل بثته قناة “العربية”.

إلى ذلك أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان أن قادة من داعش استسلموا لقوات سوريا الديمقراطية في مزارع شرق الفرات.

وفي وقت سابق قتل عدد من عناصر حماية الشعب الكردية بانفجار في مقر عسكري في كوباني، كما قتل فابيان كلان أحد عناصر داعش الفرنسيين بغارة على الباغوز شرق سوريا.

يأتي هذا بعد ساعات من رفض الولايات المتحدة استقبال الداعشية اليمنية الأصل هدى مثنى والتي تم تسليمها لقوات كردية في سوريا مؤخراً.

وكان الرئيس دونالد ترامب،أكد مساء أمس الأربعاء، أنه أمر بمنع عودة الداعشية هدى مثنى من دخول إلى الولايات المتحدة، في حين أكد محاميها أنها مواطنة تحمل الجنسية الأمريكية.

وقال ترامب: “أمرت وزير الخارجية مايك بومبيو، وهو موافق تمامًا، بعدم السماح بعودة هدى مثنى إلى البلاد” من سجنها في شمال شرق سوريا، وذلك بعد بيان للخارجية قالت فيه إن الشابة المولودة في الولايات المتحدة ليست مواطنة أمريكية.

والمعروف أن هدى مثنى هي يمنية ولدت في الولايات المتحدة لأبوين من اليمن أصبحا مواطنين أميركيين، وفقًا لمشروع مكافحة التطرف في جامعة جورج واشنطن.

ويقول محامي هدى مثنى إنها ولدت في نيوجيرسي في 1994 بعد أشهر عديدة من انتهاء عمل والدها كدبلوماسي”.

وأكد المحامي أن موكلته هدى مثنى المعتقلة لدى القوات الكردية في سوريا والتي ترغب بالعودة إلى الولايات المتحدة “كان بحوزتها جواز سفر صالح” عندما غادرت إلى سوريا في 2014 للانضمام إلى تنظيم داعش.