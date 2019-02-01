بعد 13 عامًا من الزواج .. ربط عنقها في لوح خرساني وألقاها في البحيرة

وأسدل القضاء الأمريكي اليوم الستار على جريمة القتل البشعة التي راحت ضحيتها أم لأربعة أبناء، بعدما قضى بسجن القاتل مدى الحياة.

واعترف الزوج بارتكاب الجريمة عام 2016 بسبب الخلافات الزوجية التي بدأت تنشب بينهما بالرغم من قصة الحب التي جمعتهما قبل الزواج والسنوات الـ13 التي دامت في عمر العلاقة بينهما.

وقال القاتل، إنه خدع زوجته واقتادها إلى مكان قريب من بحيرة وورث في ولاية تكساس وربط عنقها في لوح خرساني وزنه 50 كجم وألقاها في البحيرة حتى يوهم الشرطة بأنها جريمة انتحار.

وبالفعل، اعتقدت الشرطة في البداية أن الفتاة البالغة 28 عاما فارقت الحياة انتحارا، خاصة أنها تركت أغراضها وسيارتها قريبا من البحيرة، لكن في وقت لاحق اكتشف المحققون دلائل تثبت تورط الزوج القاتل.